Melek’e akülü araç hediye ettiler

Şehit Aileleri Derneği Başkanı Adem Mert ve İl Genel Meclis Üyesi Suat Atalay, engelli genç kızın akülü araç hayalini gerçekleştirdiler.

Kale Mahallesi’nde ikamet eden engelli Melek Başkaya, Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert’ten sosyal medya aracılığı ile yardım talebinde bulundu.

Talebe duyarsız kalmayan Adem Mert, genç kız ve ailesiyle irtibata geçerek, durumları hakkında bilgi aldı ve ardından da akülü araca ihtiyacı olan genç kızın bu talebini yerine getirmek için CHP İl Genel Meclis Üyesi işadamı Suat Atalay’dan destek istedi. Bu isteği yerine getiren işadamı Suat Atalay, akülü aracı temin etti.

Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Adem Mert ile CHP İl Genel Meclis Üyesi Suat Atalay, Melek Başkaya’yı evinde ziyaret ederek akülü aracı teslim ettiler.

Akülü araca kavuşmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Melek Başkaya, Adem Mert ile Suat Atalay’a teşekkür etti. (Haber Merkezi)