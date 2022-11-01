Memur-Sen İl Temsilcisi Fatih Okumuş oldu

FATİH AKBAŞ

Memur-Sen İl Temsilciliği görevine Eğitim Bir Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Okumuş getirildi.

Memur Sen’e bağlı sendikaların şube başkanları yaptıkları toplantıda oy birliği ile İl Temsilcisi olarak Fatih Okumuş’u belirlediler.

Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim Bir Sen Çorum Şube Başkanı Fatih Okumuş yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu Memur-Sen'imiz adına Çorum'da tüm hizmet kollarımızla birlikte hizmet etmeye, bayrağı daha yukarılara çıkarmaya gayret göstereceğiz. Desteklerinden ötürü tüm şube başkanlarımıza teşekkür ediyoruz”dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Kasım 2022, 20:31