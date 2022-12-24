'Meral Akşener'i hiç yanımızda görmedik'

28 Şubat Öğrenci Derneği Çorum Temsilcisi Gülhan Cevher, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in '28 Şubat döneminde hukuksuzlukların karşısında durduklarını ve mazlumların yanında olduklarını' belirten konuşmasına tepki gösterdi.

Yeniakit Gazetesi'ne konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Cevher; 'Kimse bizim aklımızla alay etmesin' diyerek şunları söyledi;

"28 Şubat döneminde yanımızda Cumhurbaşkanımız vardı. Şehit Muhsin Yazıcıoğlu, Rahmetli Erbakan Hocamız, Recai Kutan Bey vardı. Ama 28 Şubat'ın soğuğunu her daim yaşamış kişiler olarak ne o dönemde ne de sonrasında Meral Akşener hanımı biz yanımızda göremedik! O dönemde İçişleri Bakanı olarak üstelik bir kadın, anne olarak bizi anlamasını umut etmiştim. Ama ne yazık ki dönemin kararlarını uygulayan ilk o oldu. Bugün hafızamız diridir! Kimse bizim aklımızla alay etmesin"

28 Şubat Öğrenci Derneği Genel Başkanı Emine İlyas ise, şunları dile getirdi:

"28 Şubat Post Modern Darbesinde alınan kararlan hayata geçiren ilk bakanlardan birisi o dönemde İçişleri Bakanı olan Meral Akşener'dir. Bugün her ne kadar 28 Şubat Dönemi'nde mağdurların yanındaydım dese de, hem yaşadıklarımız hem de o döneme ait yazılı ve görsel basında yer alan demeçlerinden de anlaşılacağı gibi darbecilerin almış olduğu kararların savunucusu ve uygulayıcısıdır. 28 Şubat kararlarının etkilerini iliklerine kadar yaşamış biri olarak ifade etmeliyim ki, ne 28 Şubat Döneminde ne de sonrasında yaşadığımız zorlukların aşılmasında biz Meral Akşener hanımı hiç yanımızda göremedik. Siyasi kimliği ile her şeyi söyleyebilir. Nitekim dilin kemiği yok! Ama ne var ki, eylemi yapılanlar, verilen demeçler ortadadır. dönemde yayınlanan 32.Gün programında da Mehmet Ali Birand'a alınan kararlarını uygulamaktan çekinmeyeceğini bizzat dile getirmiştir. Hak ve özgürlüklerin kazanımında ne o dönemde, ne de günümüzde verdiğimiz mücadelede Sayın Akşener'i hiç yanımızda göremedik, hissetmedik."

