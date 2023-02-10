Merve öğretmen ve ailesinden acı haber

Kahramanmaraş'ta rehber öğretmen olarak görev yapan Çorumlu Merve Çatal, eşi Mehmet Çatal ve 3 yaşındaki çocukları Ali Çatal depremde hayatlarını kaybetti. Acı haber büyük üzüntü yarattı.
Motorcu esnafından İhsan Motor sahibi Recep Döngel'in kızı, Döngeloğlu Mondial sahibi Arif Nihat Döngel'in yeğeni olan rehber öğretmen Merve Çatal (Döngel), eşi Mehmet Çatal ve 3 yaşındaki oğulları Ali Çatal enkaz altında kaldı. Ailenin cansız bedenleri enkaz altından çıkarıldı.
Talihsiz ailenin fertleri dün gözyaşları arasında Hatay'da toprağa verildi.Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2023, 08:06