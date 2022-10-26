Merzifon Havalimanı işlevini yitiriyor mu?

FATİH BATTAR

Amasya-Merzifon Havalimanı'ndan bu yılın Ocak-Ağustos döneminde 62 bin 298 yolcu taşındı.

Sadece İstanbul seferlerinin yapıldığı Merzifon Havalimanı’ndan bu yıl 8 ayda 62 bin kişi seyehat etmesi, ‘Havalimanı artık işlevini yitiriyor mu?’ sorusunu akıllara getirdi.

Merzifon’a 6 km, Amasya’ya 45 km ve Çorum’a 63 km uzaklıkta bulunan Amasya-Merzifon Havalimanı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki askeri havalimanına sivil tesisler eklenerek,20 Haziran 2008 tarihinde ilk iç hat tarifeli seferlere başladı. Sivil havacılığa açıldığı günden bu yana en fazla Çorum’un kullandığı Amasya-Merzifon Havalimanı’nda sadece İstanbul Merzifon, Merzifon İstanbul seferleri düzenleniyor.

İSTANBUL DIŞINDA SEFERLER BEKLENİYOR

Özellikle iş çevreleri 14 yıldır İstanbul dışında başka illere de seferler düzenlenmesini bekliyor.

2008 yılında ilk kez sivil hava trafiğine açılan Merzifon Havalimanı’nı, 2014-2019 yılları arasında ortama 150 bin kişi kullanırken, son yıllarda bu rakamın gittikçe düştüğü görülüyor. Bunda 14 yılda havalimanın sadece İstanbul’a gidiş-geliş için kullanılması, uçak seferlerinin azlığı ve Türk Hava Yolları dışında uçağın piste inmemesinin de etkisi olduğu gözlemleniyor.

EN ÇOK YİNE ÇORUMLULAR KULLANDI

Bölgede havalimanı olmayan tek il olan Çorum olmasına rağmen Merzifon Havalimanı’ndan seyahat edenlerin çoğunluğunu yine Çorumlu vatandaşlar oluşturdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerine göre, Amasya Merzifon Havalimanı'nda geçen ay iç hatlarda 8 bin 87, dış hatlarda bin 577 olmak üzere 9 bin 664 yolcuya hizmet verildi.

Aynı ayda, iç hatlarda 102, dış hatlarda ise 14 olmak üzere 116 uçak trafiği gerçekleşen havalimanında taşınan yük ise 103 tona ulaştı. Yılın ilk 8 ayında ise Amasya Merzifon Havalimanı'ndan 62 bin 298 yolcu hizmet aldı. Uçak trafiği 610, taşınan yük ise 652 ton olarak gerçekleşti.

TERMİNAL BİNASININ AÇILMASI BEKLENİYOR

Bu arada edinilen bilgilere göre Merzifon Havalimanı terminal binası genişletme çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi. Eylül ayında tamamlanması planlanan projenin Kasım ayında bitirilmesi öngörüldüğü ifade edildi.

2021 yılında 8 bin 561 yolcuya hizmet veren Amasya Merzifon Havalimanı hizmet binası 450 metrekare yolcu kullanım alanına sahip. 450 metrekare yolcu kullanım alanı bulunan Amasya Merzifon Havalimanı Terminal binasının küçük olması ve ihtiyaçlara cevap verememesi sebebi ile genişletilme adımı atıldı.

Toplam 6 milyona mal olacak projenin önümüzdeki aylarda tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2022, 18:18