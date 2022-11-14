Mesai arkadaşımızın acı günü

Tarım İl Müdürlüğü’nden emekli Rıza Demir’in eşi Hanım Demir vefat etti.

Mesai arkadaşımız Murta Özten’in kayınvalidesi, Hasan Demir, Satı Yücel ve Gül Özten’in anneleri ile Mustafa Uysal, Gazi Uysal, Zeynep Demir ve Saadet Daşdemir’in ablaları Hanım Demir (74) geçirdiği rahatsızlık nedeniyle 14 Kasım Pazartesi günü vefat etti.

Merhumenin cenazesi 16 Kasım Çarşamba günü saat 11.00’de Çorum Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alınarak Cevizli Köyü’nde toprağa verilecek.

HAKİMİYET, merhumeye Allah’tan rahmet ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.