Meslek lisesi öğretmenleri uyku tulumu üretiyor

Çorum'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle eğitime ara verilen meslek lisesindeki öğretmenler, gönüllülerin de yardımıyla afetzedeler için uyku tulumu üretiyor.

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Çorum'da Valilik ve Belediye öncülüğünde yardım kampanyaları başlatıldı.

Deprem nedeniyle eğitime ara verilen Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 20 öğretmen, Milli Eğitim Bakanlığının talebi üzerine depremzedeler için uyku tulumu hazırlamaya gönüllü oldu.

Okuldaki el işi ve dikiş sınıflarını atölyeye dönüştüren eğitimciler, İl Özel İdaresinin katkısıyla temin edilen özel kumaşlardan uyku tulumu dikmeye başladı.

Okul müdürü Musa Ateş'in girişimiyle kentteki bir tekstil fabrikasından temin edilen kumaşlarla da depremzedeler için 500 nevresim takımı hazırlanıyor.

Ateş, AA muhabirine, depremin ardından okulda üretim seferberliği başlattıklarını söyleyerek, "Burada önce nevresim takımları ürettik. Şimdi de deprem bölgesindeki ihtiyaca istinaden uyku tulumu üretmeye başladık. Öğretmen arkadaşlarımız ve gönüllülerimizle üretime devam ediyoruz." dedi.

Ateş, "Hafta sonu 200'den fazla tulum üretmiş olmayı hedefliyoruz. Ardından üretimimiz devam edecek. Tulumlarımız üç kattan oluşuyor. İlk kat su geçirmez, bölgenin hava şartlarına uygun kumaş. İkinci katman elyaf, üçüncü kısmı da üç iplik dediğimiz, içi polarlı, ısıyı geçirmeyen bir kumaş. Bölgenin iklim şartlarını düşündüğümüzde mümkün olduğunca kaliteli uyku tulumları yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Ateş, üretilen nevresim takımları ve uyku tulumlarını İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinasyonunda afet bölgesine göndereceklerini kaydetti.

Atölye şefi Selda Kösetekçi ise depremin ikinci gününden itibaren depremzedelere yönelik üretim yaptıklarını dile getirerek, "Geçen hafta pijama takımı, iç çamaşırı, battaniye, bere gibi ürünler ürettik ve deprem bölgesine gönderdik. Bu hafta gönüllülerimizle uyku tulumu çalışması yapıyoruz. Tulumları en kısa zamanda çadırda yaşayan, soğukta kalan depremzedeler için hazırlayıp gönderme çabasındayız." ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2023, 15:18