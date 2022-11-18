Meteoroloji’den Çorum'a kuvvetli rüzgar uyarısı!

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada Çorum ve çevre illere kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, 19.11.2022 Cumartesi günü rüzgarın, bölge genelinde, Samsun, Sinop, Ordu ve Kastamonu’nun iç kesimleri ile Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde kuvvetli, zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.

Vatandaşların güneyli rüzgarlarla birlikte soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar başta olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.