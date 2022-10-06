MHP'den Mecitözü'ne atama

Milliyetçi Hareket Partisi(MHP) Mecitözü İlçe Başkanlığına Ali Ergan atandı.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Milliyetçi Hareket Partisi Çorum İl Teşkilatı olarak Mecitözü ilçesinde devir-teslim töreni gerçekleştirdiklerini duyurarak, Mecitözü İlçe Başkanlığı görevinin Ali Ergan'a tebliğ edildiğini söyledi.

Agah Karapıçak, "Bayrağı daha ileri taşımak için görevi devralan İlçe başkanımız ve yönetimine başarılar dileriz. Bu zamana kadar Mecitözü İlçe Teşkilatımızda görev yapmış olan teşkilat başkanlarımız ve değerli yönetimlerine teşekkür ediyoruz.”dedi.

(Haber Merkezi)