MHP’den, Turan Kalıpcı’ya tebrik

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı Agah Karapıçak, yeniden Çorum Baro Başkanlığına seçilen Av. Turan Kalıpcı’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, MHP İlçe Başkanı Reşit Büzkaya ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı’yı ziyaret ederek tebriklerini iletti.

Kalıpcı’ya görevinde başarılar dileyen Başkan Karapıçak, “Toplumun daha güzel bir hayat yaşaması, hayat standartlarının yükselmesi, kültürel ve her anlamda hak ettiği yere ulaşması için her bir sivil toplum kuruluşu, her bir birim kendi üzerine düşeni layıkıyla yerine getirecektir. Yapmış olduğunuz vazifeniz hem çok zor, hem de çok kutsaldır” dedi.

Avukatlık mesleğine dikkat çeken Başkan Karapıçak, mesleğin sorunları noktasında MHP olarak her zaman destek vereceklerini söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı ise Başkan Karapıçak ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Türkiye’de avukatların adalet sisteminin önemli bir parçası olduğunu belirten Kalıpcı, yeni dönemde de her kurumla işbirliği içerisinde çalışacaklarını ifade etti.

Çorum’un sorunları ile ilgili karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı ziyarette Baro Başkanı Kalıpcı, çalışmaları hakkında bilgiler aktardı. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2022, 17:37