FATİH BATTAR

Kanser tarama faaliyetlerinin ulaşılabilirliğinin arttırılması, vakaların zamanında tespit edilerek tedavi başarısının yükseltilmesi amacıyla Çorum’a kazandırılan ''Mobil Kanser Tarama'' aracının açılışında konuşan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya; Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde MHRS’de yaşanan randevu sıkıntısı ve ultrason sıkıntısı çözüldüğünü söyledi.

‘Son 20 yılda hem Türkiye’de hem Çorum’da sağlık alanında yaptığımız yatırımlar dünya ile mukayese edilemez durumda.’ diyen Kaya; “Hastanemizde MHRS’de yaşanan randevu sıkıntısı ve ultrason sıkıntısı çözüldü. Artık vatandaşlarımız aynı gün ultrason çekimlerini yaptırıp, muayenelerini olabiliyorlar. Hekim atamalarıyla hastanemizi güçlendiriyoruz. Hem hastanemiz, hem Tıp Fakültemiz birlikte önemli hizmetlere imza atıyor. Onkoloji Hastamemiz Çorum için yüzyılın sağlık yatırımlarından biri. Aralık ayı sonu itibariyle bina inşaatı tamamlanacak, Mart- Nisan ayı gibi de milletimizin hizmetine sunacağız. Onkoloji Hastanemiz sadece Çorum’a değil Tokat, Amasya ve Yozgat’a da hizmet verecek. Ayrıca Diş Hastanemizin temelini attık. 300 milyona mal olacak hastanemiz ile diş ve çene konusunda diğer illere sevkin önüne geçmiş olacağız.” ifadelerini kullandı.

Son olarak Mobil Kanser Tarama Cihazı’nın Çorum’a hayırlı olması temennisinde bulunan Kaya, kanserde erken teşhisin önemine dikkat çekerek; “Artık kanserin erken teşhis edilmesi için kanser taraması için gelemeyen vatandaşlarımızın ayağına gideceğiz.” diye konuştu

Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2022, 19:12