‘Milletimizin güçlü desteğiyle 2023 seçimlerinden de zaferle çıkacağız’

MUSTAFA BURAK YALÇIN

AK Parti Milletvekili Aday Adayı Fatma İlkcan Aksu, ilçe ziyaretlerine devam ediyor.

İlçe ziyaretlerinde konuşma yapan Aksu, seçimin Türk milletinin geleceği adına çok önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, “AK Parti, milletimizin güçlü desteğiyle 2023 seçimlerinden de zaferle çıkacaktır” dedi.

3 İLÇEYİ ZİYARET ETTİ

AK Parti Alaca, Sungurlu ve Boğazkale İlçe Başkanlığını ziyaret eden AK Parti Milletvekili Aday Adayı Fatma İlkcan Aksu, partililerle bir araya geldi.

Partililere hitaben konuşma yapan Fatma İlkcan Aksu, konuşmasında 14 Mayıs seçiminin önemine değindi.

‘GÜÇLÜ BİR TÜRKİYE İNŞASI İÇİN AZİMLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

Seçimin Türk milletinin geleceği için bir dönüm noktası olduğunu ifade eden Aksu, “Son 21 yıldır güçlü bir Türkiye inşası için daima geleceği şekillendiren AK Parti, milletimizin güçlü desteğiyle 2023 seçimlerinden de zaferle çıkacaktır. Bizler de güçlü bir Türkiye inşası için inançla ve azimle birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yaklaşık 4 yıldır Kadın Kolları’nda görev yaptığını aktaran Aksu, “Bu süreçte çok güzel yol aldık ve almaya devam ediyoruz. Ülkemizin başına gelen doğal afetler olsun, diğer salgın hastalıklar olsun hepsini altından büyük bir onurla ve irade ile kalktık. Çünkü bizde millet olma, iyilik çemberinde bulunma arzusu vardı” diye konuştu.

‘HALKA HİZMET HAKKA HİZMETTİR ANLAYIŞI İLE ÇALIŞTIK’

“Halka hizmet hakka hizmettir” anlayışı ile yola çalıştıklarını vurgulayan Aksu, “Bu fedakarlığın sonucunu inşallah 2023 seçimlerinde de göreceğiz ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz. Buna inancımız sonsuz. Teşkilatımızın bir neferi olarak, ülkemizin yüzyılı için var gücümle çalışmaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.