EROL TAŞKAN

AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, son günlerde çeşitli mihraklar tarafından algı operasyonlarına muhatap olan Vali Mustafa Çiftçi’ye anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi. “Milletin adamlarına selam olsun” etiketi ile ziyaretini paylaşan Erol Kavuncu, Vali Mustafa Çiftçi’ye destek mesajı verdi.

“Devlet ve millete hizmette, kale gibi dimdik duran, "Milletin adamlarına selam olsun" sözleriyle yaptığı paylaşımı, Mustafa Çiftçi ve Recep Tayyip Erdoğan etiketiyle paylaşan Milletvekili Erol Kavuncu, paylaşımında şunları söyledi, “Çorum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi beyefendiyi makamlarında ziyaret ettim. İlimiz ve hemşehrilerimizin gündemindeki konular, yatırım ve hizmetler ile ülkemiz gündemine dair istişarelerde bulunduk. Devlet ve millete hizmette, kale gibi dimdik duran, milletin adamlarına selam olsun."

Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2022, 19:40