Milletin gönlünde, fitnecilerin hedefinde

HABER/YORUM: EROL TAŞKAN

Vali Mustafa Çiftçi, Çorum’da göreve başladığı günden bu yana Çorumlular’ın büyük çoğunluğu tarafından sevilip, sürekli takdir görüyor olsa da, şer odaklarının hedefinde olmayı da sürdürüyor.

Her fırsatta yalan dolan haberlerle algı oluşturmayı kendisine vazife edinen şer odakları, son olarak da Vali’nin makamından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını kaldırttığı yalanına sarıldı.

Bir devrin mazlumu, Şehit İskilipli Atıf Hoca’nın kabrini ziyaretten de, O’nunla ilgili açıklamalarından da bir adım geri atmaksızın milletin gönlüne tercüman olan Vali Mustafa Çiftçi’ye dönük saldırılar, gazete manşetlerinden TBMM kürsüsüne kadar taşınmıştı.

Milletin sevgi seline rağmen, Vali Mustafa Çiftçi’den rahatsız olan kesimlerin değirmenine su taşımaya çalışanların içinde iktidar cenahından bazı çevrelerin varlığı da artık sır olmaktan çıkıp adeta alenileşti.

Vatandaşına Devletin şefkat yüzünü her daim hissettiren ve bunu da yaparken MIŞ gibi yapmaktan uzak ve gayet samimice sergileyen Vali Mustafa Çiftçi, Çorumlular’ın gönlünde müstesna bir yere sahip.

Zira, milletin gönlü kuyumcu terazisinden daha hassas. Samimiyeti de samimiyetsizliği de gayet güzel ölçüyor ve tavrını da açıkça ortaya koyabiliyor.

Vali Mustafa Çiftçi ile uğraşmayı kendilerine amentü sayanların da, milletin terazisindeki yeri belli.

Basit algılarla operasyon yapmaya çalışanların, son kurşunları da boşa çıktı. Yalancıların mumu, bırakın yatsıyı, 3-5 dakika bile yan(a)madan söndü. Paylaşılan fotoğraf karesinin aslı meydana çıkmasına rağmen, yalanlarına devam edenleri de yalan ve fitneleriyle başbaşa bırakmak gerek.

Birileri yalan temelinde bina ettiği iftiralarla bir yerlere varmaya çalışsa da, her zaman olduğu gibi kazanan yine doğruluk oldu.

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022, 17:42