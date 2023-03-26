Milletvekili seçimlerinde iki konuya dikkat çekti

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Vakıf 19 Yönetim Kurulu Başkanı Alper Bilan, siyasi partilerin genel merkezlerinin belirlediği milletvekillerinin, bu zamana kadar halktan kopuk bir yönetim anlayışı sergilediklerini söyledi.

Bu anlayış nedeniyle Çorum’un hak ettiği yatırımları bir türlü alamadığını vurgulayan Alper Bilan, milletvekili seçimlerinde iki konunun çok önemli olduğunu belirtip, şu açıklamayı yaptı:

‘ÇORUM’A ÇOK ZARAR VERDİLER’

“1.’si partiler hangi adayları bizim önümüze getirecekler? Halkın teveccühünü kazanmış, toplumda bir yeri olan, liyakat kurallarına uygun adaylar mı yoksa biz kendi aramızda karar verdik size de hiç sormayacağız, masaya biz ne getirirsek siz oy vermek zorundasınız şeklinde bir zihniyetle mi hareket edecekler? Çorum da, ülkemiz de bu durumdan çok çekti ve maalesef halkın değil genel merkezlerin belirlediği adaylar da halktan kopuk, kendi bildikleri gibi bir yönetim sergilediler. Sonuç; Çorum hak ettiği havaalanı, tren yolu vs. devlet yatırımlarını alamadı. Turizm deseniz maalesef yerlerde sürünüyor. Liyakata bakılmadan atanan idarecilerin atanmasında rol oynayan vekiller maalesef Çorum iline zarar verdiler. Bu nedenle tüm partilerin genel merkezleri bizlerin önüne getirecekleri adayların nitelikleri konusunda ince okuyup sık dokumalılar. Çorumlular sadece tasdik makamı ve sadece seçim zamanı oy kullanan kişiler olarak görülmekten vazgeçilmelidir.

‘ADAY ADAYLARI ÇOK İYİ İNCELENMELİ’

2.’si seçmenler aday adayı olan kişileri iyi incelemeli. Çorum iline yaptıkları en az, faydalı 5 iş veya eser olup olmadığına bakmalıdır. Yeni seçimlerde aday adayı olan bazı bürokratlar var ki gerçekten hemşehrilerine sahip çıkan, nazik, ayrım yapmayan insanlar, bazı bürokratlar da var ki Çorum’a hiçbir fayda sağlamamış, sadece kendine ve yakınlarına çalışan, ayrımcı, hemşehrilerine yukardan bakan, genel merkezdeki ilişkileri ile milletvekili sıralamasına girmeye çalışan ve aslında istenmediği, Çorum iline ve halkına hiçbir fayda sağlamadığı halde ismini topluma dayatan bürokratları asla seçmemeliler. Bu arkadaşların amaçları seçilemeseler bile sağda solda ben sizin aday adayınızım diye dolaşıp yeni mevki ve makamlara talip olmak, o makamlara gelince de hemşehrilerini kapıdan içeri sokmamaktır. Bu tarz arkadaşlar konusunda Çorumlu hemşerilerimizi ve yereldeki il başkanlarımızı uyarmak istedim.

Sonuç olarak hangi partiye oy verecekseniz verin, oy verdiğiniz partinin sizi gerçekten temsil edebilecek, toplumda bir karşılığı olan adayları mı, yoksa size hiç danışmadan isimlerini belirlediği adayları mı seçtirmek istediğine bakın.

BİLAN’IN VEKİL PROFİLİ

Sizin seçeceğiniz vekiller; kaba olmasın, sorunlarınıza kulak verip yardımcı olsun. Seçildikten sonra sizi, makamlarında azarlamasın. Tahsilleri ve çevreleri ileride bakan olabilecek kadar yeterli olsun. Sonra bir bakanımız yok diye hayıflanıyorsunuz.

Sivil toplum örgütleri olarak parti genel merkezlerine aday adayları hakkında olumlu olumsuz düşüncelerimizi ileterek Çorumlular’ın daha iyi hizmet almalarına katkı vermeye çalışacağız.

İster bürokrat, isterse eski milletvekili, sizleri sadece seçim zamanı hatırlayan ve bugüne kadar Çorum ve Çorumlu’ya hiçbir fayda sağlamayan kişilere biat etmeyin. Bu tarz kişileri size milletvekili adayı diye dayatan hangi parti olursa olsun onlara da lütfen oy vermeyin.

Çorum ili artık Anadolu’da bir marka olsun. Göç vermesin, turizmi, sanayisi gelişsin, ihracatı artsın, bakanları olsun, daha fazla hizmet alsın. Devlet fabrikaları kapanmasın, yenileri açılsın, iş imkânları artsın. Verilen sözler tutulsun, havaalanı ve demiryolu en kısa sürede gelsin. Seçtikleriniz tanıdığınız, bildiğiniz, tercih ettiğiniz kişiler olsun. Hangi parti sizin bu talebinizi yerine getirmiyorsa siz de oyunuzu o partiye vermeyin. İnanın o zaman her şey Çorumlular’ın istediği gibi olacak.”

Bilan, açıklamasının sonunda seçimlerde aday olacaklara başarılar dilerken, seçim sonuçlarının tüm ülkeye hayırlı olmasını diledi.