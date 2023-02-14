Minik Elanur destek bekliyor

HURŞİT BOZKURT

SMA Tip-1 hastası Elanur Aydoğdu, sağlığına kavuşmak için Çorumluların desteğini bekliyor.

Ölümcül kas hastalığı nedeniyle kendi başına oturamayan, yürüyemeyen ve yemek yiyemeyen Elanur’un gün geçtikçe nefes almakta dahi zorlandığını söyleyen yakınları, günlük yaşantısını fizik tedavi ile sürdürebildiğini ve konuşamadığını ifade ettiler.

Tedavi için gerekli olan 1,8 milyon doların henüz yüzde 11’inin toplandığı belirtildi.

VALİLİK İZİNLİ İBANLAR

Ziraat Bankası

Alıcı: Esmehan Aydoğdu

? TR 73 0001 0013 9548 2463 7250 13

$ TR 46 0001 0013 9548 2463 7250 14

€ TR 19 0001 0013 9548 2463 7250 15