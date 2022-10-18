‘Muhtarlar açılış törenine gitmeleri için zorlanmamalı’

CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle Ankara’da yapacağı Muhtarlar Konuk Evi’nin açılış töreni için, 81 ilden muhtarları davet ettiğini belirterek, “Davete katılmaları için Çorum’da hemen hemen tüm köylerin muhtarlarını kapsayacak şekilde kota belirlenmiş ve bu kotanın doldurulması için çaba gösterilmektedir”dedi.

Muhtarların açılış törenine katılımını ve ulaşımını sağlama görevinin Çorum Valiliğine verildiğini kaydeden CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, “Muhtarlarımızın Çorum Valiliği’nden yetkililerce telefonla aranarak açılış törenine katılmaya zorladığı yine muhtarlarımız tarafından bize aktarılmaktadır. İl başkanımızı arayan muhtarlar, bu durumdan rahatsızlığını dile getirerek, kendilerinin defalarca aranmak suretiyle mobbing uygulandığını belirtmektedirler. Bu durum karşısında Valilik temsilcisi ile yaptığımız görüşmelerde, muhtarlara mobbing uygulanmasının yanlış olduğunu dile getirerek, “muhtarlarımızı davete katılmaya zorlamayın. Davet ederseniz isteyen kendi rızasıyla zaten katılır” sözleriyle tarafımıza gelen şikayetler aktarılmıştır.

Köylerde gerek hasat sonu, gerekse ekim dönemi olması nedeniyle işlerinin oldukça yoğun olduğu bir dönemde muhtarları Ankara’daki açılış törenine katılmaya zorlamak, hatta bazı muhtarları defalarca telefonla aramak, mobbing uygulamak kabul edilebilir bir davranış değildir. İşin diğer bir boyutu ise, muhtarlarımızın törene katılmak için nasıl götürüleceğidir. Yüzlerce muhtarı Çorum’dan Ankara’ya götürmek, ulaşım masraflarını karşılamak, ağırlamak, tekrar getirmek büyük bir maddi külfet gerektirmektedir”şeklinde belirtti.

AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı siyasi konuşmayı dinlettirmek için muhtarları Ankara’ya götürmenin neden olacağı masrafların halkın vergileriyle sağlanan bütçeyle mi karşılanacağını soran Tahtasız, “Şayet muhtarlarımız, vatandaşın cebinden sağlanan bütçe ile Erdoğan’ın programına götürülecekse bu etik midir? Demokrasimizin olmazsa olmazı, yerel idarenin önemli bir halkası olan muhtarlarımızın açılış törenine davet edilmesi elbette ki son derece yerinde olan bir davranıştır. Ancak törene katılmaya zorlamak doğru olmadığı gibi, hukuki de değildir. Muhtarlarımızın hür iradesini gölgede bırakacak, zedeleyecek her türlü davranış biçimine karşı olduğumuzun bilinmesini istiyoruz”ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)