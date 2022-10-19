‘Muhtarlar, devletimizin gören gözü, işiten kulağı’

M.BURAK YALÇIN

Vali Mustafa Çiftçi, 19 Ekim Muhtarlar Günü nedeniyle mesaj yayınladı. Vali Çiftçi, muhtarların köy ve mahallelerde devletin gören gözü, işiten kulağı olduğunu kaydetti.

Muhtarlık müessesinin yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçası olduğunu ifade eden Vali Musatafa Çiftçi, muhtarların, vatandaşların ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasında, sorunlarının çözüme kavuşturulmasında kilit role sahip olup köy ve mahallelerde devletin gören gözü, işiten kulağı olduğunu söyledi.

Çorum’un köy ve mahallelerinde her türlü ihtiyacı tespit edip, vatandaşların kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşmasını sağlayan muhtarlara, ortaya koydukları özverilerinden dolayı teşekkür eden Vali Çiftçi, kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm köy ve mahalle muhtarlarının 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi.