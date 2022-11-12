Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Munzur Üniversitesi Rektörlüğü 16 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, üniversitenin çeşitli birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve üniversitenin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterleri uyarınca öğretim üyesi alınacağı belirtildi . Müracaat edecek adayların devlet hizmetine girmede aranılan genel şartlara haiz olmaları gerektiğide ifade edildi.

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Güncelleme Tarihi: 12 Kasım 2022, 15:18