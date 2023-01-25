Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi tekne satacak

Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi tekne satacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre Antalya Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi tarafından tekne satışı yapılacak.

Muhammen bedeli  35.520.000,00 TL olarak tespit edilen teknenin 14 Şubat 2023 tarihinde, 10.00-10.05 saatleri arasında  Muratpaşa Sosyal Güvenlik Merkezi 1. Kat İcra Satış Servisi 108 Numaralı Odada açık artırma suretiyle satışı yapılacak.

Birinci artırmada  istekli çıkmazsa ikinci artırma, 28 Şubat 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2023, 18:04
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İcradan satılık Audi
İcradan satılık Audi
  1. GÜNCEL