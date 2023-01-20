MÜSİAD’da 'Hüseyin Öztürk' dönemi

FATİH BATTAR

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) 5. Olağan Genel Kurulu ve 10. kuruluş yıl dönümü yemeği gerçekleştirildi.

Genel kurul Orhan Coşkun görevi Hüseyin Öztürk’e devretti.

Altınkaya Arena’da düzenlenen genel kurula, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü ve İsmail Yağbat, AK Parti il Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Ümit Er, İyi Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, Gelecek Partisi İl Başkanı Barış Coşgunsu, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan, MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Selim Sar, esnaf odası başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, iş adamları ile iş ve siyaset çevrelerinden çok sayıda davetli katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan genel kurulda bir konuşma yapan önceki dönem MÜSİAD Başkanı Orhan Coşkun; “Çorum’da 2022 yılında 987 milyon dolar ihracat gerçekleştirildi. Küresel pazarlardaki yavaşlama ve paritenin olumsuz etkisine rağmen Türkiye ihracatta bir kez daha rekor tazeledi. Türkiye’nin 2022 yılı ihracatı 2021 yılına göre yüzde 12,9 artışla 254 milyar dolara yükseldi. Çorum ilimizin yetkin olduğu alanları daha etkili şekilde kullanarak il ve ülke ekonomisi içerisindeki payını artırabilmesi adına yeni yatırımlara ağırlık vererek mevcut potansiyeli maksimum düzeyde kullanmalı, elimizden gelen ortaya koymalıyız. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi MÜSİAD olarak bu noktada elimizi taşın altına koyma her zaman hazırız.” dedi

MÜSİAD’ın yurtiçinde 81 ilde 89 şubesiyle, yurtdışında 95 ülkede 200'ün üzerindeki irtibat noktasında, toplam 13 bini aşkın üyesi, yaklaşık 60 bin şirketten oluşan ekonomik büyüklüğü ile, dün olduğu gibi bugün de ülke ekonomisinin destekleyicisi olacağını belirten MÜSİAD Çorum Şube Başkanı Hüseyin Öztürk ise; “MÜSİAD bir ocaktır, bir okuldur, kapısı ülkemize, halkımıza hizmet etmek isteyen herkese açıktır. MÜSİAD Çorum Şubesi olarak 10. yılımızı geride bırakırken, biz üyeler zaman içerisinde üzerimize düşen görevleri canla başla yerine getirmeye gayret ettik. MÜSİAD Şubesi’ne 2016 tarihinde üye olan bu kardeşiniz, yönetim kurulları ve başkan vekilliği gibi birçok görevlerinde yer aldı. Bu dönemde de bu şerefli ve kutsal görevi; görevim süresince, şahsım, yönetim kurulum, gençlik kurulumuz ve tüm üye arkadaşlarımızla var gücümüzle çalışacağımıza huzurlarınızda söz veriyorum. MÜSİAD, Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacak ve halkımızın refah seviyesini yükseltecek her çalışmaya destek vermiştir. Tüm üyelerinin emeği ile; yapmış olduğu projeler, faaliyetler, yayınlamış olduğu araştırma raporları ile ülkemizin yönetimine her dönemde büyük katkılar sağlamıştır.” ifadelerini kullandı.

Genel kurulda Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan birer konuşma yaparak geceye katılanlara teşekkür etti.

Hüseyin Öztürk başkanlığı MÜSİAD’ın yeni yönetiminde şu isimler yer aldı; “Abdullah Volkan Altın, Abidin Kadir Çatma, Ali Dost, Ali İlker Tosun, Alpaslan Çelik, Bahadır Özkılıç, Erdal Kanıtemiz, Erdem Arslan, Fatih Turbay, Hüseyin Öztürk, Kadir Akyol, Mesut Özdoğan, Murat Ömer Battal, Mustafa Çeliköz, Orhan Aşık, Ömer Küçükaltan, Tuğrul Topuz, Ümit Yaşar Çelik”

Genel kurulun devamında plaket takdim töreni gerçekleştirildi. MÜSİAD önceki dönem Çorum Şube Başkanı Orhan Coşkun’a plaketini Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın verirken, MÜSİAD önceki dönem yöneticileri Alper Tığlı ve Mehmet Emin Türker’e plaketini MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Osman Çalışkan takdim etti.

Tören hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.



