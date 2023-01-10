Mustafa Burak Yalçın Genel Yayın Yönetmeni oldu

MURAT ÇETİN

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Erol Taşkan’ı AK Parti Milletvekili Aday Adaylığı için görevinden ve meslekten ayrılması üzerine, Hakimiyet Gazetesi’nin yeni Genel Yayın Yönetmeni olarak Mustafa Burak Yalçın görev aldı.

Yönetim Kurulu kararıyla yapılan yeni görevlendirme üzerine, odasını yeni Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’a teslim eden Erol Taşkan, “Mesleğimizin genç kuşağı olarak başarılı çalışmalara imza atan Mustafa Burak Yalçın kardeşime yeni görevinde başarılar diliyorum, Allah başarıları daim etsin. Bize okul, aile, rızık kapısı ve huzur yuvası olan Hakimiyet’te yetişen genç kardeşlerimizin varlığı, her daim gururumuz oldu. Hizmet bayrağını kardeşime teslim etmenin huzurunu yaşıyorum.” sözleriyle yeni Genel Yayın Yönetmenimiz Mustafa Burak Yalçın’ı tebrik etti.

Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2023, 19:55