Mustafa Karaca vefat etti

HARUN SERDAR AKKAYA

Kuyumcu Köyü'nden gelme Almanya'da çalışan 64 yaşındaki Mustafa(Gazi) Karaca hayatını kaybetti.

Merhum Celal Karaca'nın oğlu, Ayşe Karaca'nın eşi, Hakan, Salih, Mesut ve Hülya Karaca'nın babaları, Milli Eğitim Müdürlüğü'nde çalışan Halit Karslı ile merhum Cumhuriyet Savcısı Erdal Karakaş'ın kayınbiraderi Mustafa(Gazi) Karaca yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek vefat etti.

Merhumun cenazesi 11 Şubat Cumartesi günü öğle namazına müteakiben Akşemseddin Cam'inde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlıkta toprağa verilecek.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.