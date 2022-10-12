Mustafa Yolyapar anıldı

MUSTAFA BURAK YALÇIN

Çorum Gazeteciler Cemiyeti, merhum Gazeteci Mustafa Yolyapar’ın vefatının 8. yıl dönümü nedeniyle Ulu Mezarlık’ta anma programı düzenledi.

Anma programına CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı Bülent Özkaleli, Oğuzlar eski Belediye Başkanı Orhan Ateş ve basın mensupları katıldı.

Mustafa Yolyapar’ın kabrine ailesi, meslektaşları ve sevenleri tarafından karanfil bırakıldı.

Anma programında duygu ve düşüncelerini dile getiren Mustafa Yolyapar’ın ağabeyi Gazeteciler Cemiyeti Onursal Başkanı Mehmet Yolyapar, programa katılanlara teşekkür etti.

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da merhum Yolyapar’ın gazetecilik hayatının başarılarla dolu birisi olduğunu ifade ederek, rahmetle andı.

Karakeçili Camii emekli İmam Hatibi Fikrettin Çıplak’ın yaptığı duanın ardından da anma programı sona erdi.