‘Müşterilerimiz ayakkabılarının eskimemesinden şikâyetçi’

M.BURAK YALÇIN

Hüseyin Fışkın’ın sahibi olduğu Hira Ayakkabı 9 yıldır müşterilerine hizmet vermeye devam ediyor.

Müşterilerinin ürünlerden kaldığı memnuniyeti aktaran Hüseyin Fışkın, “Müşterilerimizin tek şikâyeti sattığımız ayakkabıların eskimemesi” ifadelerini kullandı.

KIŞ MODELLERİ RAFLARDA

Gazi Caddesi Numara 47/A(Vergi Dairesi karşısı) adresinde hizmet veren Hira Ayakkabı’nın sahibi Hüseyin Fışkın, 2022-2023 kış modellerinin raflarda yerini aldığını belirterek, yaz sezonundan kalan ürünleri de maliyetinin altında satışa sunduklarını söyledi.

‘EN İYİ VE EN KALİTELİ AYAKKABILAR MAĞAZAMIZDA’

Ayakkabıda iddialı olduklarını ifade eden Fışkın, “Çorum’un en iyi ve en kaliteli ayakkabıları mağazamızda. Müşterilerimizin tek şikâyeti sattığımız ayakkabıların eskimemesi. Ayrıca, kemik çıkıntısı, şikâyeti ve topuk dikeni rahatsızlığını geçiren ayakkabı modellerimizde mağazamızda mevcuttur” dedi.