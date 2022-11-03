Müzik ve Gençlik Buluşması’nın finali Çorum’da yapıldı

FATİH AKBAŞ

Alman Bad Nauheim Müzik Okulu ile Çorum Güzel Sanatlar Lisesi’nin birlikte hayata geçirdikleri “Almanya - Türkiye Gençlik Köprüsü, Müzik ve Gençlik Buluşması” projesinin ikinci ayağı Çorum’da yapıldı.

İlki 19 – 26 Haziran 2022 tarihleri arasında Almanya Bad Nauheim’da gerçekleştirilen projenin ikinci ve son bölümü 21- 28 Ekim tarihlerinde Çorum’da düzenlendi.

Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi’nin destekleriyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamına dahil edilen proje adeta bir kültür festivaline dönüştü.

Öğrenciler etkinliklerde, Türk kültürünü ve mutfağını da yakında tanıma fırsatı buldular.

Buhara Kültür Merkezinde yapılan D. Jannik Sasse / Basak Bollmann klasik gitar dinletisinden sonra her iki okul öğrencilerinden oluşan orkestra ve koro Devlet Tiyatro Salonu’nda unutulmaz bir konser verdi. Konserde dünya müzik dağarcığının meşhur eserleri ile Türk – Alman kültürüne ait eserler seslendirildi.

Etkinlik Spor Lisesi öğretmeni Çiğdem Güher’in çalıştırdığı GSL Halk Dansları Grubunun yaptığı gösteriyle sona erdi.

Programa katılan Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, her iki okulun müdürlerine ve çalıştırıcı öğretmenlerine çiçek hediye etti.

Program sonunda ise organizasyonda emeği geçen Çorum Valiliği, Milli Eğitim Müdürlüğü, Çorum Belediyesi, Bad Nauheim Müzik Okulu Müdürü Ulrich Nagel, Çorum GSL Müdürü Adem Arslan, koordinatör öğretmenler; Başak Bollmann, Sacide Önsöz, GSL orkestra öğretmeni Özgür Kılıç, çalıştırıcı öğretmenler; Tansu Sol, Demet Başaran, Ferda Boyacı, D.Jannik Sasse ile Güzel Sanatlar Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Abidin Şahin’e teşekkür edildi.

Bad Nauheim Müzik Okulu’nun Çorum ziyaretinde sadece müzik yer almadı. Konuk öğrenci ve öğretmenler Türk kültürünü de yakından tanıma fırsatı buldular.

Güzel Sanatlar Lisesi Resim öğretmeni Asu Berk’i atölyesinde ziyaret eden misafirler geleneksel ebru sanatının yapılış aşamalarını öğrenirken uygulamalı olarak da deneyimlediler.

Konuk ekip Çorum’un tarihi ve turistik yerleri ile Kapadokya’yı da gezerek tarih yolculuğu yaptı.

Bir haftalık programın son gününde ise Çorum Belediyesi, proje ekibine Çorumlu Obası’nda veda yemeği verdi.

Misafirler Oba’da, ok atarken buradaki sanatsal etkinliklere de katıldılar.

Belediye Başkan Yardımcısı Ünsal Yeter ve Belediye Meclis Üyeleri’nin de yer aldığı veda yemeğinde, tüm proje ekibine leblebinin yanı sıra GSL Resim Öğretmeni Betül Kavaş’ın hazırladığı plaketler verildi. Program toplu hatıra fotoğrafının çekinilmesi ile sona erdi.