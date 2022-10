Naki Özkubat güven tazeledi

M.BURAK YALÇIN

Ticaret Borsası olağan genel kurul toplantısı bugün gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı genel kurulda mevcut başkan Naki Özkubat 241 oy alarak yeniden Borsa Başkanlığı’na seçildi.

Borsa binasında saat 10.00’da başlayıp 15.30’da sona eren genel kurulda 418 üyeden 335 ‘i oy kullandı.

Seçimde mevcut başkan Naki Özkubat ile önceki dönem başkanlarından Ömer Güney yarıştı. Seçim sonucuna göre 241 oy alan Naki Özkubat yeniden Borsa Başkanlığı’na seçilerek güven tazeledi. Rakibi Ömer Güney de 94 oy da kaldı.

Naki Özkubat’ın meclis asıl üyeleri arasında şu isim ve şirketler yer aldı: “Kubatoğlu Tarım ve Yapı Sanayi Ticaret Ltd. Şti., Yılmaz Kaya, Alıcılar Tarım Ürünleri Ltd. Şti., Ünlü Tarımsal Ltd. Şti., Ünlü Tarımsal Ürünler Ltd. Şti., Doya Hayvan Beslenme Hizmetleri Gıda Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti., Mehmet Ali Akaydın, User Petrol Otomotiv Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti., Fındıklar Tarım Hayvancılık İthalat İhracat San. Tic. Ltd. Şti., Sadık Tan, İbrahim Gürbüz, Ali Rıza Ünal, Murat Longa, Kral Tarım ve Sanayi Ürünleri Pazarlama Ltd. Şti., Turgut Güler.”

Önümüzdeki günlerde Ticaret Borsası’nda Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanı ile üyeleri, Disiplin Kurulu üyeleri seçimi yapılacağı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022, 16:05