Odabaş: ‘Bal üreticileri hibe desteklerinden faydalanmalı’

Çorum Bal Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Odabaş, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın %50 hibe destek programını açıkladığını belirtti.

Arıcıları bu altın fırsatı değerlendirmeye davet eden Erdal Odabaş, “Tamamen geri ödemesiz olan bu program üretimin geliştirilmesinde ciddi katkıdır ve bir fırsattır. Son yıllardaki ekonomik dalgalanmalar makine ekipman fiyatlarını astronomik fiyatlara taşımış, arıcılarımız makine ekipman alamaz olmuştur. Şimdi böyle fırsatın önümüze gelmiş olması olumlu bir gelişmedir” dedi.

Erdal Odabaş, arıcıların faydalanacağı makine ekipman listesini ise şu şekilde sıraladı: “Her türlü bal süzme makineleri, bal dinlendirme tankları, bal tenekesi ısıtma havuzları, çok fonksiyonlu bal tankları, polen kurutma fırınları, sır alma tezgahları.”

Müracaatların Merkez ilçelerde İl Tarım Müdürlüğü Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüğüne, ilçelerde ise İlçe Kırsal Kalkınma Şube Müdürlüklerine yapılacağını kaydeden Odabaş, “Son müracaat tarihi 20 Ocak 20223’dür. Arıcılarımız henüz vakit var mülahazası ile müracaatlarını ertelememelidir. İş ve işlemler sırasında ihtimal dışı yaşanacak olumsuzluklar fırsatı kaçırma gibi istenmedik bir netice ile karşı karşıya bırakabilir. Henüz vakit varken arıcılarımızın müracaatlarını yapmaları yerinde olacaktır”şeklinde belirtti. (Haber Merkezi)