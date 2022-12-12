OGM Çorum’da 5 kişi alacak! Başvurular bugün sona eriyor

İŞKUR üzerinden yayımlanan ilana göre Orman Genel Müdürlüğü İŞKUR üzerinden personel alımı yapacağını açıkladı.

Genel Müdürlük teşkilatlarında istihdam etmek üzere toplam da 224 daimi işçi alımı yapılırken, Çorum’da da 5 kişi istihdam edilecek. İstihdam edilecek kişilerin 3’ü engelli, 2’si ise eski hükümlü olacak.

BAŞVURULAR İŞKUR ÜZERİNDEN

Adaylar için aranacak özel ve genel şartlar İŞKUR üzerinden başvuru tarihi itibariyle yayımlanacak. Başvurular 6-12 Aralık 2022 tarihleri arasında İŞKUR açık işler sayfası üzerinden yayımlanacak.

NOTER KURASI OLACAK

Başvuran adaylar arasında kura çekimi yapılacak. Daha sonra belirlenen kadroların 4 katı kadar aday sözlü sınava dahil olacaktır.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

Türk vatandaşı olmak,Başvuru süresinin son tarihi itibarı ile 18 yaşını tamamlamış olmak,3.Kamu haklarını kullanmaktan yoksun olmamak,4.Başvurunun son günü itibarıyla talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara sahip olmak,5.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,6.İŞKUR Açık İş İlanında belirtilen İl’de ikamet ediyor olmak, Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir,Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar ile sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan arşiv araştırması sonucu Genel Şartlar 3 üncü maddesinde yer alan suç unsurlarını taşıdıkları anlaşılanların başvuruları, alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI

Engelli Kadrosu İçin

Aşağıdaki belgelerin en az bir tanesine sahip olmak.

-MEB onaylı; Bilgisayar İşletmenliği Sertifikası, Bilgisayar Operatörlüğü Sertifikası, Bilgisayarlı Muhasebe Sertifikası, İnsan Kaynakları Sertifikası, Sosyal Güvenlik Uzmanlığı Sertifikası, Halkla İlişkiler Sertifikası, Personel Bordro ve Özlük İşleri Sertifikası, Genel Muhasebe Sertifikası, Çağrı Merkezi SertifikasıOrtaöğretim/Ön lisans/Lisans düzeylerinde yukarıda yer alan sertifikaların konusu olan dersleri almış olmak ve bunun transkript ile ispatlanması halinde yeterli kabul edilecektir.

-En az Ortaöğretim mezunu olmak.

Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşından gün almamış olmak.

Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.Adayların engellilik durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir

Eski Hükümlü/TMY Kadrosu İçin

En az ortaöğretim mezunu olmak, ”Dahiliye, Genel Cerrahi, Göz, KBB, Nöroloji ve Psikiyatri” alanlarından “sağlam” onayı alınmış tam teşekküllü devlete bağlı resmi sağlık kuruluşlarından sağlık raporu almış olmak (Bu rapor sözlü ve uygulamalı sınavda başarılı olan adaylardan istenecektir),.Başvuru süresinin ilk günü itibarı ile 35 yaşından gün almamış olmak.Eski hükümlü veya Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan (TMY) olduklarına dair durumlarını belgelendirmek,Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak.