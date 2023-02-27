Öğrenci pansiyonu depremzedeler için sıcak yuva oldu

FATİH BATTAR

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Çorum’a getirilen depremzedelerin bir bölümü Şehit Erol Olçok İmam Hatip Lisesi’nin pansiyonuna yerleştirildi.

Öğrenci pansiyonu depremzedeler için uygun hale getirilirken, Çorumlu vatandaşlar da depremzede aileleri ziyaret ederek, istek ve taleplerini yerine getirmeye çalışıyor. Pansiyonda aileler televizyondan haberleri takip ederken, çocuklar ise oyun alanınlarında vakit geçiriyor.

Pansiyonda, depremzede ailelerin yaşadıkları felaketin izlerini silmek için etkinlikler düzenleniyor.

Malatya’dan Çorum’a gelen Latife Çavdar, “Gece vakti depreme yakalandık. Bir yandan deprem, bir yandan da kar ve soğuk vardı. 5 gün soğuk ve karla mücadele ettik. Binamız yıkılmadı ama ev olmaktan çıktı. Depremde 5 akrabamı kaybettik. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın. Biz de Çorum’a geldik. Allah razı olsun Çorum halkından. Bizi burada ziyaret ediyorlar. Bize vakit geçirmemiz için her türlü imkan ve olanağı da sunuyorlar. Bize el işi örgü temin ettiler. Biz de örgü örerek, televizyon izleyerek burada vakit geçiriyoruz. Evimizden uzağız ama inşallah hep birlikte bu acı günleri de atlatacağız.” dedi