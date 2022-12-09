Öğrenciler uygulamalı trafik eğitimi aldı

M.BURAK YALÇIN

Öğrencilere teorik ve uygulamalı trafik eğitimi verilmesini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın işbirliği protokolü çerçevesinde oluşturulan Mobil Trafik Eğitim Tırı Çorum’a geldi.

Etkinlik kapsamında Fatih Sultan Mehmet İlkokulu bahçesinde konuşlandırılan tırda ve kurulan parkurda, ilkokul öğrencilerine eğitim verildi.

Parkurda pedallı araçlarla uygulamalı olarak trafik eğitimi alan öğrenciler, trafik işaretleri ve ışıklarının anlamı, yaya geçidinde yapılması gerekenler, emniyet kemeri gibi birçok trafik kuralı hakkında trafik ekipleri tarafından bilgilendirildiler.

Vali Yardımcısı Tamer Orhan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Tahir Demir de Mobil Trafik Eğitim Tır'ını ziyaret ettiler.

Ziyarette açıklama yapan Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Türkiye’nin 81 ilinde ‘Yayalar Kırmızı Çizgimiz’ parolası ile bir proje oluşturulduğunu belirterek, “Proje kapsamında, Fatih sultan Mehmet İlkokulunda yayalar kırmızı çizgimiz parolası ile trafik güvenliği, çocukların güvenli bir şekilde yollarda seyahati ve okullarına güvenli olarak girip çıkabilmeleri için güvenli ortam yaratılması amacı ile yapılan projenin uygulaması için toplandık. Bu gün bütün öğrencilerimiz 4 tekerlekli bisikletlerle güvenli bir şekilde trafik eğitimi alıyorlar. Bu şekilde çocuklarımızın okul güvenliğinin alınmasına katkı sağlamış oluyoruz” dedi.