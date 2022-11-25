Öğretmenler Günü'nü böyle kutladılar

FATİH BATTAR

Çorum Sınav Eğitim Kurumları, 24 Kasım Öğretmen Günü nedeniyle Beyaz Saray’da Gala Yemeği düzenledi.

Yemeğe Vali Yardımcıları Tamer Orhan, Erdoğan Kanyılmaz, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Oğuzlar Belediye Başkanı Muzaffer Yıldırım, Karabacak Mobilya sahibi Ali Karabacak, kurum ortakları ve okul öğretmenleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan Çorum Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Selami Tüysüz; “Öğretmenlik, insanlık tarihinin en kutsal mesleklerinden biridir.” dedi

24 Kasım, Millet Mektepleri'nin açılışı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 24 Kasım 1928 tarihinde "Başöğretmen" unvanı alması vesilesiyle 1981 yılından beri "Öğretmenler Günü" olarak kutlandığını hatırlatan Tüysüz; “Mustafa Kemal Atatürk 'Eserinde imzası olmayan yegane sanatkar Öğretmendir.' Diyerek bu yüce mesleğin kutsiyetini belirtmiştir. Öğretmenlik, insanlık tarihinin en kutsal mesleklerinden biridir. Öğretmenlik mesleği, her şeyden önce bir ideal, gaye ve bir hizmet mesleğidir. Bir öğretmenin en önemli özelliği sevgi dolu yüreği ve adanmışlık ruhudur. Sevgi dolu bir öğretmen, ışık demektir. O; yeri doldurulamaz öğretici, eserine kıymet biçilemeyen varlık, kendini tüketerek etrafını aydınlatan mum, gerçeğin ve idealin üstadı, dünyanın en büyük sorumluluğuna sahip insandır, öğretmen.” şeklinde konuştu

‘Saygı değer meslektaşlarım, Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Öğretmenler; yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcileri sizler yetiştireceksiniz, yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır!" sözü bize ışık tutmaktadır.’ diyen Tüysüz, konuşmasını şu şekilde sürdürdü;

“Yunus Emre'yi, Mevlana'yı, Hacı Bektaş Veli'yi, Ahmet Yesevi'yi, Mimar Sinan'ı yetiştiren, öğretmendir. Alpaslan'ı, Fatih'i, Yavuz'u ve Mustafa Kemal'i yetiştiren, öğretmendir. Yunus Emre: "Dostun evi gönüllerdir Gönüller yapmaya geldim" diyor. O halde, gönüllere talip olmalıyız. Gönüllere girmeliyiz. Çocuklarımızın ‘kalbine dokunmalıyız.’

Sevgiyle, merhametle, sabırla ve şefkatle. Bizler öğrencilerimiz için bir öğretmen olmanın yanında bazen bir anne, bazen bir baba ve bazen sığınılacak bir limanız. Bu sebeple sevginin yanında "güven" vermeliyiz ve onlara" güven duymalıyız. Adeta gül yetiştiren bahçıvan edasıyla, onları yetiştirmeliyiz. Hani öğretmenin en önemli özelliklerinden biri de adanmışlık demiştim ya sizleri eli öpülesi öğretmenlerim, canını bu yola adayan sizleri de hiç unutmadık. Aynur Sarı 1971 yılında Ankara'da doğdu. Diyarbakır ili Ergani ilçesinde 6 yıllık öğretmendi. Eşi Mehmet ve oğlu Uğur ile birlikte şehit edildi. Erol Ercan 24 yaşındaydı. Mardin'in Savur İlçesinde göreve başlayalı daha bir buçuk ay olmuştu. Dört arkadaşıyla birlikte yola çıktığında hain teröristler tarafından araçları ateşe verilerek şehit edildi. Necmettin Yılmaz Gümüşhane'de doğdu. 23 yaşındaydı. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde vatan görevi deyip atandı. Ailesine, evine, Gümüşhane'ye dönerken teröristler tarafından kaçırıldı. Onlara karşı elinde bir tek "kalem"; vardı. Şenay Aybüke Yalçın Çorum'da doğdu. Öğretmen oldum ben diye sevindi. Batman'ın Kozluk ilçesinde seki aylık müzik öğretmeniydi. Ailesinin yanına giderken arabada şehit edildi. Ve daha nice adanmış ruhlar... Bu duygularla, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm öğretmenlerimizi saygı, şükran ve rahmetle anıyorum. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlar, saygı ve sevgilerimi sunarım.”

Konuşmaların ardından uzun yıllar Sınav Eğitim Kurumları’nda öğretmenlik yapan Murat Karakuş’a plaketini Vali Yardımcısı Tamer Orhan, yeni mesleğe başlayan Murat Bayat’a ise plaketini Vali Yardımcısı Erdoğan Kanyılmaz takdim etti.

Program müzik eşliğinde yemek ikramı ile sona erdi. Öğretmenler, Ankara havası ile çifte telli oymayarak Öğretmen Günü’nü doyasıya kutladı.