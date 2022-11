FATİH BATTAR

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Eti Anadolu Lisesi tarafından bir kutlama programı düzenlendi.

Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilen kutlama programına Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, kurum müdürleri, STK temsilcileri, okul idareci öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda bir konuşma yapan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek; “Bizler beşiktan mezara ilim tahsil etmeyi emreden, kaleminin kılıçtan büyük olduğu medeniyetin mensuplarıyız.” dedi

‘Ülkemizin dört bir yanında en ücra köşelerinde her iklimde ve her coğrafyada en zor şartlarda dahi görevini layıkıyla yerine getiren öğretmenler her türlü övgü ve takdire layıktır.’ diyen Kodek; “Öğretmenler milletimizin gönlünde müstesna bir yere sahiptir. Kültür varlığımız öğretmenler, ana-baba kadar değerli ve onlar kadar aziz ve müteber sayılmaktadırlar. Çünkü bizler ilim, irfan sahibi kimselere hürmeti bize bir harf dahi öğreten kimsenin karşısında saygı ile eğilmeyi şiar edilmiş bir milletiz. Öğretmenlik, gücünü sevgiden alan; emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen; bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslektir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlayarak görevlerini en iyi şekilde yerine getiren kıymetli öğretmenlerimizin bu özel gününü paylaşmaktan da büyük gurur duymaktayım. Ne mutlu ki, bu kutlu görevde emek harcayan, alın teri ile çalışan, topluma yön veren öğretmenlerimize. Sevgi, şefkat, hoşgörü ve fedakârlık mesleğinin mensubu olma ayrıcalığını yaşayan kıymetli öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere şehit öğretmenlerimiz ve ebediyete irtihal etmiş tüm öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum.” ifadelerini kullandı

Programda mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü öğretmeni Mesut Durgun ve emekli öğretmenler adına İsmail Erdoğan günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan öğretmenler yemin etti. Yemin töreninin ardından bu yıl emekliye ayrılan Filiz Dudu Çulha, İsmail Erdoğan, Mehtap Benli, Mustafa Zeren ve Süleyman Pekcan’a Hizmet Şeref Belgesi’ni Vali Mustafa Çiftçi verdi.

Programın devamında 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen ‘Bir Dokunuş , Bir Bakış, Bir Gülüştür Öğretmen’ konulu kompozisyon yarışmasında birinci olan Bahçelievler Anadolu Lisesi öğrencisi Elif Sözer’e, şiir yarışmasında birinci olan Bilim Sanat Merkezi Müdürlüğü öğrencisi Azra Belinay Çelik ve Özejder Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Emir Kütükçü’ye, reism yarışmasında birinci olan Güzel Sanatlar Lisesi öğrencisi Sümeyye Tekgözoğlu’na hediyelerini Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın verdi.

Tören müzik dinletisi ile sona erdi.