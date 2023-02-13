Öğretmenler ve öğrenciler depremzedeler için seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrası tüm Türkiye seferber oldu.

Çorum’da Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri depremzedeler için çadır içi ve çadır dışı kullanımına uygun soba üretimine başladı.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde 10 ili etkileyen ve asrın felaketi olarak nitelendirilen deprem ile birlikte soğuk kış şartlarında bulunan depremzedeler için bölgeye gönderilen yardımlar çığ gibi büyürken deprem bölgesindeki çadırlarda ve çeşitli alanlarda kalan insanları ısıtabilmek için Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri tüm üretimlerini bu yöndeki ihtiyaçların karşılanmasına yönelik dönüştürdü.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda deprem bölgesinde kullanılacak sobaların üretimi için öğrenci ve öğretmenler gece gündüz demeden mesai yaparken okul atölyelerinde üretilen sobaların en kısa sürede deprem bölgesine ulaştırılması için çalışılıyor.

Deprem bölgesindeki vatandaşlar için Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaptığı planlama doğrultusunda Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak çadır içi ve çadır dışı kullanımına uygun soba üretimi yaptıklarını açıklayan Okul Müdürü İbrahim Ayaz, “20 sobamızın üretimi imalatı tamamlandı.

Geriye kalan 30 sobamızın üretimi için çalışmalar sürüyor. Çadır dışı kullanımın içinde yine 50 adet soba üretimi yapacağız. Sobaların üretimi için öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz gece-gündüz demeden çalışarak imalatlarını yapıyorlar. Çalışan, emek veren öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza ise yüce Allah’tan acil şifalar diliyorum” dedi.

(İHA)