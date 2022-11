‘Öğretmenlere yönelik sınavları doğru bulmuyoruz’

İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, parti olarak, uzman öğretmenlik, başöğretmenlik gibi, sınava dayalı düzenlemeleri doğru bulmadıklarını belirtti.

İYİ Parti iktidarında, 5 yıl ve 15 yıl kıdemini esas alarak, öğretmenlerin maaşlarında, düzenleme yapacaklarını dile getiren Bekir Özsaçmacı, “Ayrıca, tüm öğretmen ve akademisyenlerimizin, ek ders göstergelerini yükselterek, eğitim çalışanlarımıza, her eğitim-öğretim yılının başında, 1 net maaş, ikramiye vereceğiz. Kıdemi ne olursa olsun, her öğretmenimizin maaşında, aylık asgari ücretin, net yüzde 50’si oranında, iyileştirme yapacağız. Tayin, terfi, yer değiştirme gibi, tüm problemlerini, sendikaların taleplerini de dikkate alarak çözeceğiz. Öğretmenlerimizin tüm problemlerini, yakından biliyoruz. Çözmek için, her türlü adımı atacağız. Çünkü bizim için, öğretmenlerimize değer vermeden, eğitim davasında başarılı olmak, mümkün değildir. İşte o nedenle; Atatürk’ümüzün, “Öğretmenler! Yeni nesil sizin eseriniz olacaktır!” sözünden ilham alarak, zengin, güçlü ve mutlu Türkiye vizyonumuzu, huzurlu, yarınından emin, ekonomik ve sosyal problemlerden kurtulmuş, idealist öğretmenlerimizle gerçekleştireceğiz” dedi.

Bekir Özsaçmacı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Hani AK Parti borazanları, ikide bir, “projeniz nerede?” diye, yalan rüzgarları estiriyor ya; işte o yalanları nasıl deşifre oldu bakın. Biliyorsunuz, iktidarımızda, rüzgar gülü projemizle, ilk ve orta öğretimdeki, 11 milyon öğrencimize, ücretsiz sabah kahvaltısı ve öğle yemeği vereceğimizi ilan etmiştik. Demre Belediye Başkanımız da, sağ olsun, bir iktidar provası olarak, rüzgar gülünün ilk pilot uygulamasını, Demre’de başlattı.

Ne oldu biliyor musunuz? Daha birinci haftasında, kaymakamlık, uygulamayı durdurdu, yasakladı. “Projeniz nerede?” diye, yalan söyleyen bu iktidarın bürokratları, anaları, babaları, çocuklarımızı, son derece mutlu eden projemizin önünde, adeta duvar oldu. Böylece milletimiz, AK Parti’nin siyasetinin, eser değil, engel siyaseti olduğunu, bir kez daha görmüş oldu. Ama kimse merak etmesin. İYİ Parti, her alandaki projeleri ve kadrolarıyla, iktidara hazır. İktidarımızın ilk haftasında, ilk ayında, ilk 6 ayında, ilk yılında, neler yapacağımız, şimdiden belli. Türkiye, öyle bir hızla iyileşecek, öyle bir hızla rahatlayacak ki, bugün bu yalanları söyleyenler, o kutlu gün geldiğinde utanacak. Çünkü biz, önce millet, önce memleket diyenleriz. Çünkü biz, “Devlete ciddiyet, millete hürriyet” diyerek, dimdik yürüyenleriz. Çünkü biz, güçlü, zengin ve mutlu Türkiye vizyonumuzla, gümbür gümbür gelenleriz.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2022, 21:32