Okulun ilk günü velilere servis ücreti şoku

FATİH AKBAŞ

Okulların uzun bir aradan sonra bugün yeniden eğitim öğretime başlamasının ardından servis ücretlerini gören veliler şok oldu.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından iki hafta uzayan yarıl yıl tatili dün sona erdi ve okullarda uzun bir aradan sonra yeniden ders zili çaldı.

Çocuğunu okula servisle gönderen bazı aileler yarıyıl tatiline eklenen iki haftanın ücretinin de istendiğini görünce şaşırdılar.

Deprem nedeniyle yarıyıl tatiline eklenen iki haftalık tatilin parasının bazı öğrenci servisi işletmecileri tarafından istenmesine tepkisi dile getiren veliler, “Okulların tatilin ardından açılması ile birlikte öğrenci servisi firmaları da ücretleri istediler. Ancak gönderdikleri belgede yarıyıl tatiline eklenen iki haftalık ek tatilin ücretinin de yer aldığını gördük. Servisçilere neden böyle olduğunu sorduğumuzda ise iki haftanın ücretinin alınması yönünde ortak karar aldıklarını belirttiler. Biz fazladan servis ücreti vermek istemiyoruz. Yetkililerin bu soruna çözüm bulmasını istiyoruz” diyerek tepkilerini dile getirdi.

Bazı öğrenci servisi işletmecilerinin ise bu konu da alınan ortak bir karardan haberlerinin olmadığı ve iki haftalık ek tatilin ücretini almadıkları da öğrenildi.