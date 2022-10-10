EROL TAŞKAN

15 Temmuz Şehidi Mustafa Avcu’nun ağabeyi, Güney Doğu Gazisi Ayhan Avcu’nun oğlu Cumhurbaşkanlığı Koruması Yusuf Avcu, Vildan Arslan’la evlendi.

Çorum Milletvekili Erol Kavuncu’nun da yalnız bırakmadığı genç çiftin Altındağ Belediyesi Kültür Sarayı’nda geçtiğimiz gün düzenlenen düğün törenine çok sayıda Bakan’dan çelenk gelirken, Harp Malülleri Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve yönetim kurulu üyeleri, Çorum Şube Başkanı Şehit Babası Galip Deniz ve çok sayıda davetli katıldı.

Hakimiyet, genç çifti kutlar, ömür boyu mutluluklar diler.