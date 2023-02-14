Önce çöpe sonra direğe çarptı

Çorum'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Osmancık Caddesi'nde seyir halinde olan Samet A. yönetimindeki 34 PH 6446 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce yol kenarında bulunan çöp konteynerine ardından kaldırım üzerinde bulunan trafik levhası ile sokak lambasına çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Samet A., 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun ağır olduğu belirtilen Samet A.'nın tedavisinin yoğun bakım servisinde devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

(İHA)