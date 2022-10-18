‘Önlem almayanlar ağır cezalara tabi tutulmalıdır’

FATİH BATTAR

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu, Bartın’ın Amasra ilçesinde gerçekleşen grizu patlaması sonucu hayatını kaybeden 41 madenci için basın açıklamalı eylem düzenledi.

Kadeş Barış Meydanı’nda yapılan basın açıklamasında hayatını kaybeden 41 maden işçi anılarak, iş kazaları protesto edildi.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına bir açıklama yapan DİSK Emekli Sen Temsilcisi Hikmet Aydın; “Sorumlulardan hesap sorulsun. Başta Enerji Bakanı ve TTK Genel Müdürü olmak üzere Amasra katliamının sorumlusu idari ve siyasi görevliler istifa etsin, soruşturma ve yargılama sürecine müdahale edilmesin.” dedi

Hikmet Aydın, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Acımız büyük, yüreğimiz bu kez Bartın-Amasra’da yandı! Sorumlular hesap versin. Dün Soma, Ermenek bugün Bartın… Kaza değil cinayet, fıtrat değil katliam!

Cuma günü akşam saatlerinde Bartın’ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı maden ocağında meydana gelen grizu patlaması sonucunda en az 41 işçi hayatını kaybetti, 11 işçinin ise tedavileri devam ediyor. Öncelikle hayatını kaybeden madenci kardeşlerimizin ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyoruz. Acımız da büyük, öfkemiz de. Ne yazık ki ülkemizde çalışma yaşamı özelleştirme, taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma, kayıt dışı, güvencesiz, esnek çalıştırma, kuralsızlaştırma gibi emek düşmanı politikalarla bir bataklığa dönüştürülmüştür. Artık kaza sınırlarını çoktan aşarak adeta seri iş cinayetlerine dönüşen bir tablo ile karşı karşıyayız. Dün Soma’da, Ermenek’te olduğu gibi bugün Amasra’da yaşanan da bir katliamdır. Bu patlama da bir kaza değil; göz göre göre gelen bir iş cinayetidir. Zorlu bir işkolu olan madencilik alanında devletin bu zorluğa uygun olarak emekçilerin yaşam hakkını garanti altına alacak şekilde denetimler yapması ve ihmalleri sıfıra indirecek şekilde önlemlerin alınmasını zorunlu kılması gerekmektedir. Önlem almayanlar ise devlet tarafından gerekli işlemler yapılarak ağır cezalara tabi tutulmalıdır. Önemli olan kazalardan sonra işçilere başsağlığı dilemek şans eseri hayatta kalanlara geçmiş olsun dilemek değil; işçileri koruyarak bu gibi durumlara sebebiyet vermemektir. İş cinayetlerinin tamamı gerekli önlemler alındığında önlenebilir, bu bilinen gerçeğe uygun olarak hareket etmek devletin ve iktidarın görevidir.”

Basın açıklamasına CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız da CHP’li yöneticiler de katılarak destek verdi.