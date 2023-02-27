Op.Dr. Oğuzhan Dincel, Özel Elitpark Hastanesi’nde

Sağlıkta ve hizmette en iyisi anlayışını benimseyen Özel Elitpark Hastanesi, Genel Cerrahi Bölümü kadrosuna Op.Dr. Oğuzhan Dincel’i katarak güçlendirdi.

Sinop’ta doğan ve bütün eğitim hayatını İstanbul’da tamamlayan Dincel İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Kısa bir süre pratisyen hekim olarak çalıştıktan sonra İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesinde eğitimini tamamlayan Dincel, genel cerrahi bölümünde uzman unvanı aldı.

Etimesgut Askeri Hastanesi’nde Devlet Hizmet Yükümlülüğü görevini tamamlayan Dincel, uzman unvanını aldıktan sonra 2012 yılında Gölbaşı Devlet Hastanesinde mesleki eğitimini tamamladı. Yardımcı Doçent olarak 2016 yılında Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde mesleki eğitimini tamamlayan Dincel, uzman unvanında 1 yıl İstanbul Obezite Cerrahi Kliniğinde mesleki eğitimini tamamladı.

Dincel, 2023 yılında ise Adıyaman Özel Gözde Hastanesi’nde görev yaptı.

Bugün itibariyle Çorum Özel Elitpark Hastanesin de hasta kabulüne başladı.

(Haber Merkezi)