'Organizasyon depremin olduğu gün iptal edildi'

Dün gazetemizde ve internet sitemizde çıkan 'Bu kadarına da pes' başlıklı haberimizde bir organizasyon firmasının Çorum'da bir otelde ünlü bir şarkıcıyı konuk etmesine ilişkin vatandaşlarımızdan gelen tepkileri dile getirmiş ve acı ve gözyaşının olduğu ortamda eğlencenin olmayacağını yazmıştık.

Bugün gazetemizi arayan organizasyon firması ve otel yetkilileri programın depremin olduğu gün iptal edildiğini söyledi.

Otel yetkilileri depremden sonra organizasyon firmasına paralarını hemen gönderdiklerini belirtirken, organizasyon firması da acı ve gözyaşının olduğu bu ortamda programı depremin ilk günü hemen iptal ettiklerini ifade etti.