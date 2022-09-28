Çorum eski İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı’ya veda yemeği verildi.

2017 yılından beri yürüttüğü İl Tarım ve Orman Müdürlüğü görevinden bir süre önce alınan Orhan Sarı için veda yemeği programı düzenlendi.

Yemeğe İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, Çorum Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Pankobirlik Başkanı Ahmet Pehlivan, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Birol Alanbay, Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yücel Saygı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Karadeniz Birlik Başkanı Ali Bardakcı, Mecitözü Ziraat Odası Başkanı Satılmış Köse, Bayat Ziraat Odası Başkanı Mustafa Yıldırım, Uğurludağ Ziraat Odası Başkanı Davut Saygı katıldı.

Yemekte konuşan Orhan Sarı, “Biz Çorum’ a hizmet için geldik. Memleketimize yatırım getirmek için geldik ve tüm çalışmalarımızı çiftçi odaklı gerçekleştirdik. Güçlü çiftçi için güçlü birlik dedik ve tüm kooperatifleri, tüm birlikleri bir arada, ortak paydada buluşturduk. Üreten çiftçimizin yanında olmalıyız dedik ve hep birlikte bu topraklara, Çorum çiftçisine hizmet ettik. 5 yılda onlarca proje ile on milyonlarca liralık yatırımı Çorum’ a kazandırdık. Bayrağı en yükseğe diktik. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için tüm proje kanallarını kullandık. Çorum tarımını Ülkemizde söz sahibi olacak seviyeye taşıdık. Çorum’da amacımız hizmet etmekti, üretene destek olmaktı ve bu uğurda engel tanımadan, gece gündüz demeden çalıştık. Bu uğurda şahsıma destek olan bütün sivil toplum kuruluşlarına ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim”dedi.

Sivil Toplum Kuruluşları Başkanları da yaptıkları konuşmalarda çalışmalarından dolayı Orhan Sarı’ya teşekkür ettiler.

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2022, 19:13