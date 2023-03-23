Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Personel Alacak

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğine sözlü sınavla 18 Uzman Yardımcısı alınacak.

Başvurular, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Evrak Kayıt Birimine istenen belgeler ile birlikte en geç 6 Nisan 2023 günü saat 17:00’ye kadar şahsen, posta/kargo veya e-postayla yapılabilecek.

Sınava kabul edilecek adayların listesi, sınav tarihi ve yeri 7 Nisan 2023 günü Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin web sitesinden duyurulacak.

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