Oruç Sokak sakinleri internetin kesilmesinden şikayetçi

FATİH AKBAŞ

Kunduzhan Mahallesi Oruç Sokak sakinleri internet hizmetine ulaşamamaktan dolayı şikayetçi oldular.

Oruç Sokak’ta yaşayan vatandaşlar gazetemize ulaşarak yaşadıkları internet bağlantısı sorunu hakkında taleplerini dile getirdiler.

İnternetlerinin kapatılmasına tepki gösteren vatandaşlar, “Yetkili firmaya neden internet bağlantısı yapmadıklarını sorduğumuzda; bize bölgede kentsel dönüşüm olacağı için bağlanmayacağını belirttiler. Uzaktan eğitim alan öğrenciler ve vatandaşlar mağdur. Yetkililerin sorunu çözmesini istiyoruz” dediler.

Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023, 17:55