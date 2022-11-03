OSB’de bitmeyen yol çalışmasına tepki!

Deva Partisi Çorum İl Başkanı Elvan Can Çabuk, Organize Sanayi Bölgesinde bitmek bilmeyen yol çalışması işletmelerinin sanayicileri zor durumda bıraktığını belirtti.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi’nde, anayol üzerindeki 200 metreye yakın bir yolun yenilenmesinin 3 haftadır tamamlanamadığını kaydeden Deva Partisi Çorum İl Başkanı Elvan Can Çabuk, “İlgili kurumlar tarafından çalışmanın kış şartları ağırlaşmadan bir an önce bitirilmesi için ilgili birimlere çağrıda bulunuyoruz. Üretim yapan, ihracat yapan bölgenin en önemli sanayi kuruluşlarının olduğu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğündeki bu küçük tadilatın 3 haftada yapılamaması o bölgede bulunan sanayi kuruluşlarımızı mağdur etmektedir. Üreticinin ödüllendirilmesi ve teşvik edilmesi gerekirken, ülke ekonomisine katkıda bulunan sanayicilerimizin bu tarz bir çileye maruz bırakılması gerçekten üzücüdür. OSB’de 200 metreye yakın yol çalışmasını 3 haftada tamamlamayan iktidarın 2 yıl gibi bir sürede 250 bin sosyal konut yapacağının inandırıcılığı kalmamıştır. Deva iktidarında sanayicimiz başımızın tacı olacaktır. Kalkınma Seferberliği Eylem Planımız ve şu ana kadar açıkladığımız 14 eylem planımızla ülkemizin yönetimine hazır olduğumuzu bir kere daha ilan ediyoruz”dedi. (Haber Merkezi)