OSB’ye İtfaiye Garajı yapılıyor

FATİH BATTAR

Organize Sanayi Bölgesi’nde, OSB Müdürlüğü tarafından İtfaiye Garajı yapılıyor.

Organize Sanayi’nin büyümesi ve gelişmesi üzerine OSB Müdürlüğü, bölgede meydana gelebilecek yangınlara karşı önlem alabilmek için İtfaiye Garajı yaptırıyor.

2 iftaiye aracının hizmet verdiği OSB’de yeni yapılacak garajın 2 ay içinde tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor.

Vali Mustafa Çiftçi de OSB Müdürlüğü’nün yanına yapılan İtfaiye Garajı alanında incelemelerde bulunarak, bilgi aldı.

OSB Müdürü Özgür Özden Yalçın; “Bölge müdürlüğü bünyesindeki itfaiye aracı ile bölgemizde oluşabilecek yangınlara anında müdahale edebilmek için 7/24 saat hizmet verilmektedir. Bölgemizdeki fabrikalarda yangına karşı her türlü tedbirin alınması, fabrikada çalışanların yangına karşı eğitilerek yangın anında ilk müdahaleyi yapması amacıyla periyodik aralıklarla Çorum İtfaiye Müdürlüğü ile birlikte bölge müdürlüğü nezdinde eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir. Bölge müdürlüğümüz, yangının başlamadan önlenmesi, yangının çıkmaması için bölgedeki fabrikalara her türlü tedbiri aldırmaktadır.” dedi. (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2022, 18:55