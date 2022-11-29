Osman Arslan'dan Türkiye'deki bankalarla ilgili ilginç tespit

FATİH BATTAR

Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Bankacılık Sektörü ve Kariyer Adımları’ konulu konferansa konuşmacı olarak katılan Halk Bankası Genel Müdürü Osman Arslan; “Türkiye’de bütün bankaların toplamı Avrupa’nın sadece bir bankası büyüklüğündedir.” dedi

Türkiye’de 13.1 trilyon liraya ulaşmış bir bankacılık sektörü olduğunu belirten Arslan; “Kur olarak 700 milyar dolar bir büyüklüğe sahibiz. Bu yeterli mi? Tabi ki değil. 700 milyar dolar aslında Avrupa’da tek bir bankanın büyüklüğü gibidir. Türkiye’de bütün bankaların toplamı Avrupa’nın sadece bir bankası büyüklüğündedir. O açıdan finans sektörünün gidecek çok yolu var.” diye konuştu

Türkiye’de 57 adet banka olduğunu anlatan Arslan, bunlardan 32 tanesinin özel sermaye, 3 tanesinin kamu bankası, 16 tanesinin yatırım bankası ve 6 tanesinin de katılım bankası olduğunu söyledi. Türkiye’de bankacılık sektöründe 185 bin kişinin istihdam edildiğini belirten Arslan, Halk Bankası olarak 25 bin kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti.

Konuşmasında Halk Bankası’nın gençlere yönelik başlattığı kredi ve projelerden bahseden Arslan, bankacılık ve finans sektöründe eğitim gören öğrencileri Halk Bankası’nda staj yapmaya davet etti.

Programın sonunda Osman Arslan öğrencilerin bankacılık ile ilgili merak ettiği soruları cevapladı.

Programa Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Baro Başkanı Turan Kalıpçı, öğretim görevlileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Güncelleme Tarihi: 29 Kasım 2022, 17:27