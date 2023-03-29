Otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Çorum'da yaya geçinden yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Buharevler Mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Recep E. idaresindeki 19 SE 321 plakalı otomobil, yaya geçidinde yolun karşısına geçmekte olan Şenay S.'ye çarptı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Şenay S. sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan sürücü Recep E.'nin ehliyetsiz olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)