FATİH AKBAŞ

Çorum Belediye Meclisi üyeleri Şubat ayı oturum ücretlerini depremzedelere bağışladılar.

Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısı dün yapıldı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, toplantıda yaptığı konuşmada belediye olarak depremzedeler için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Depremin ilk anından itibaren devletin görevinin başında olduğunu ve Çorum Belediyesi olarak da şehrin emanet ettiği şehrül eminlik sorumluluğu ile hareket etmeye çalıştıklarını belirten Başkan Aşgın, “Deprem olduktan sonra hemen itfaiyeye gittim ve depremin şiddetini öğrendikten sonra derhal arama kurtarma ekiplerini göreve çağırdık. Arkadaşlarımız bir saat içinde hazır oldular. Bütün ekipmanlarımızla beraber tam donanımlı 9 dokuz arkadaşımızdan oluşan ilk ekibimizi saat 06.00 civarında yola çıkarttık. Daha sonra öğrendik ki afet bölgesine dışarıdan gelen ilk arama kurtarma ekibi Çorum ekibiymiş. Sonrasında ise ekiplerimizin sayısını artırdık. Gider gitmez de canlar kurtardılar. Şu an Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde 6 arama kurtarma ekibimiz görev yapıyor. Teknik kapasitesi yüksek 33 aracımız ve 150 personelimiz de orada hizmet veriyor” dedi.

Deprem bölgesinde yardım malzemelerine ihtiyaç olabileceğini düşünerek AFAD ile işbirliği içinde orada nelere ihtiyaç olabileceğine yönelik bir liste oluşturduklarını kaydeden Başkan Aşgın, “Sonrasında ise vatandaşlarımıza çağrıda bulunduk. Çağrımızın ilk etapta bu kadar büyük bir karşılık bulabileceğini düşünmemiştik. Kadirşinas milletimize bu şehrin bir yöneticisi olarak kalpten teşekkür ediyorum. En çok gençler ve kadınlar insiyatif aldılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Allah onların hepsinden razı olsun. Kampanyamız devam ediyor. Önceki gece itibariyle bölgeye 22’si tır olmak üzere 33 araçla yardım malzemesi gönderdik. Rabbimiz bizi bir daha böyle büyük felaketlerle imtihan etmesin. Vefat edenlere Allah’tan rahmet yaralılar ise acil şifalar diliyorum” şeklinde belirtti.

Belediye Meclisi’ndeki grupların kendi aralarında yardım kampanyası düzenlediklerini ve yardımlarda bulunduklarını kaydeden Başkan Aşgın, “Ayrıca dün AK Parti, CHP ve MHP’nin grup başkanları ile toplantı yaptık. Ortak kararımızla bütün meclis üyelerimizin Şubat ayı oturum ücretlerini depremzedelere bağışlama kararı aldık. Tüm grup başkanlarımıza, meclis üyelerimize bu karar için teşekkür ediyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

Gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.