Öz Sağlık İş’te Hüsnü Aykan güven tazeledi

FATİH AKBAŞ

Öz Sağlık İş Sendikası Çorum Şubesi’nin 1.Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulda kurucu il başkanı Hüsnü Aykan güven tazeledi.

Anitta Otel’de gerçekleştirilen genel kurulda ilk olarak divan heyeti oluşturuldu.

Divan Başkanlığına Remzi Karataş, Başkan Yardımcılıklarına Muhiddin Sever ve Mehmet Akyol, Katip Üyeliklere ise Samet Balcı ile Abdurrahman Yılmaz getirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı.

Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, konuşmasında sağlık ve sosyal hizmet alanında kamuda görev yapan taşeronların sendika ve kadro mücadelesi, sağlıkta şiddet ile mobing konularına değindi.

‘SAĞLIKTA ŞİDDETE KALICI TEDBİRLER ALINMALI’

Sağlıkta şiddet olaylarının sıradan adli vaka olmanın ötesine geçtiğini belirten Devlet Sert, “Bu ay içerisinde İstanbul’da, Trabzon’da Çorum’da, Doğu ve Güneydoğu illerimizde pek çok yerde sağlıkta şiddet olayları yaşadık. Çorum’da sendikamız üyesi sağlık işçileri 2 hafta içerisinde 2 ayrı olayla sağlıkta şiddeti yaşadılar. Önce bir tıbbi sekreter arkadaşımıza, 2 gün önce de bir bayan güvenlik görevlisi arkadaşımıza hasta yakınları tarafından şiddet uygulanmıştır. Alınan tedbirlerin yeterli olmadığını, cezaların caydırıcı olmadığını görüyoruz. Ancak bu durum artık tedbir ve cezanın ötesine geçmiştir. Toplum olarak bazı değerlerimizi yitirmeye başladık, psikolojik, sosyolojik travmaların eşlik ettiği bir süreç yaşıyoruz. Sağlıkta şiddet olaylarını en küçücüğünden, öldürmeye tam teşebbüs edilen ve cinayetle sonuçlanan en uç noktadaki olaylara kadar şiddetle kınıyoruz. Şiddetin her türüne karşıyız, sağlıkta şiddeti ise asla kabul etmiyor, bir an önce tüm yönleriyle değerlendirilerek kalıcı tedbirlerin alınmasını, toplumsal bir iyileştirmenin başlamasını temenni ediyoruz”dedi.

SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNE AKADEMİK BİR BAKIŞ

Öz Sağlık-İş Sendikası’nın 8 yaşında genç bir sendika olduğunu ancak bu genç yaşına rağmen Hak İş Konfederasyonunun 2. büyük sendikası olduğunu dile getiren Sert, “Öz Sağlık İş Sendikası Stratejik Araştırmalar Merkezimizi kurduk. Alanında uzman hocalarımız, akademisyenlerimiz ve danışmanlarımızla sürdürdüğümüz ÖZ-SAM faaliyetleri sorunlarımızı derin analizlerle ortaya koyuyor, çözüm önerileri konusunda akademik tabanlı çözümler sunuyor. Bizler de Öz Sağlık-İş Yöneticileri olarak oluşan bu akademik tabanlı çözüm önerilerini sahadan aldığımız örneklerle delillendiriyor ve çözüm önerileri sunuyoruz. Çalışma hayatına kendi sorunlarımızla ilgili yön veriyor, katkı sağlıyoruz” şeklinde kaydetti.

‘TAŞERON ZİHNİYETİNİ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞANLAR VAR’

Taşeron devriminin ardından bazı sorunlar yaşandığını dile getiren Sert, “Kimini diyalogla kimini kanun değişiklikleri ile çözmeye çalışıyoruz. Ancak bazı kurum ve kuruluşlarda halen taşeron zihniyetini sürdürmeye çalışan idareciler-bürokratlar görmekteyiz. Geçtiğimiz gün bir ilimizde yapacağımız şube kongresinde delegeye izin vermeyen, oy kullanmalarının önüne geçmeye çalışan idarecilerle karşılaştık. Kanun emrediyor, bürokrat ayak diriyor, kurum müdürü izin vermiyor ve buna rağmen görevinde kalıyor. Kanun tanımaz, taşeron rüyasından uyanamayan ve işyerlerinde üyelerimize mobbing uygulayan bu idareciler, bu bürokratlar kusura bakmasınlar, ya kendilerini kanuni sınırlar içerisine çeksinler ya da yaptıklarının sorumluluğunu üstlensinler. Değilse karşılarında 200 bin üyesi ile büyük Öz Sağlık-İş ailesini bulurlar” ifadelerini kullandı.

Devlet Sert konuşmasını Öz Sağlık İş Çorum Şube Başkanı Hüsnü Aykan’ı tebrik ederek tamamladı.

Öz Sağlık İş Çorum Şube Başkanı Hüsnü Aykan ise konuşmasına, “Dünyanın ve ülkemizin pandemiyle mücadelesinde en ön safta yer alan, hayatını kaybeden sağlık ve sosyal hizmet işçilerine, vatanımız ve milletimiz için mücadele ederek kahramanca can veren şehitlerimize, ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’da, Doğu Türkistan’da ve diğer İslam dünyasında saldırılarla veya işkence edilerek şehit edilen Müslüman kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Ayrıca kahraman gazilerimize de Allah’tan sağlık diliyorum” diyerek başladı.

‘ÖZ SAĞLIK İŞ SENDİKAMIZIN GÜCÜNE GÜÇ KATMA YOLCULUĞUNDAYIZ’

Bugünlere gelirken hem sendikaya hem de üyelere layık olmaya çalıştığını ifade eden Aykan, “Bu zorlu süreçte bizleri ayakta tutan, cesaret veren, eksiklerimizi gideren ve hiçbir zaman yalnız bırakmayan Çorum teşkilatımızla gurur duyuyorum.

Onurlu ve ilkeli duruşuyla hayatını sendikacılığa adamış, birlikteliğimize güç katan sağlık ve sosyal anlamda değerli katkılar sunan genel başkanımızla gurur duyuyoruz.

Bizlerin ülkemizin her bir yanında sürdürdüğü bu mücadele sadece sendikal bir mücadele değil, sadece örgütlü bir toplum oluşturmak değil, aynı zamanda güçlü, büyük, inandığı değerler uğruna hizmet veren Öz Sağlık İş Sendikamızın gücüne güç katma yolculuğudur” dedi.

‘SAĞLIKTA ŞİDDETE TEPKİ!’

Sağlıkta şiddete tepki gösteren Aykan, “İçinde bulunduğumuz hafta içerisinde Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir güvenlik görevlisi üyemiz de şiddete maruz kalmıştır. Hastane içerisinde yaptığımız basın açıklamalarıyla bu olayların bir an önce engellenmesi adına her zaman tepkimizi koyduk koymaya devam edeceğiz. Bakanlığımızın sağlıkta devrim başlığı altında yaptığı çalışmaların takipçisiyiz. Bu olayların bir daha yaşanmaması için üzerimize düşen ne varsa yapıyoruz. Sendikamızın Çorum Şube Başkanlığına ve bayrağını dalgalandırma şerefini bizlere layık gören, inanıp güvenen, büyüğümüz, olan genel başkanımıza ve yönetimine teşekkür ediyorum. Kongresini yaptığımız şubemizin bize emanet olduğunu, daha öncede yaptığımız çalışmaların üzerine koyarak Hak-İş ve Öz Sağlık İş Sendikası’nın sancağını Allah’ın izniyle ülkemizin 1. konfederasyon ve sendikası haline getirecek tüm mücadeleleri vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Allah, bizleri çıktığımız bu yolda mahcup etmesin, Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi.

Mevcut Başkan Hüsnü Aykan’ın tek liste olarak girdiği seçimde Öz Sağlık İş Çorum Şubesi yönetiminde şu isimler yer aldı: Yönetim Kurulu: Emre Boyacı, Raşit Kabadayı. Denetleme Kurulu: İbrahim Hakkı Yaman, Şükriye Çölmekci, Mertcan Mesut Yiğit. Disiplin Kurulu: Ekrem Güler, Tahsin Karalar, Rıza Koç. Üst Kurul Delegeleri: Hüsnü Aykan, Emre Boyacı, Raşit Kabadayı.”

Genel kurula; Çorum Belediye Başkanvekili Lemzi Çöplü, Hak İş İl Temsilcisi ve Hizmet İş Sendikası İl Başkanı Mustafa Köroğlu, Sağlık Sen Şube Başkanı Ahmet Saatcı, Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Fatih Gök, Öz Sağlık İş Sendikası yönetim kurulu üyeleri ile AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ercan Daşdan da katıldı.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2022, 17:36